Ziyech volgens Steijn misschien een optie voor Ajax als spelers vertrekken

Hakim Ziyech is volgens Ajax-trainer Maurice Steijn nu niet in beeld bij Ajax, maar mochten er nog spelers vertrekken, dan kan dat veranderen. Steijn benadrukte vrijdag op een persconferentie dat Ajax goed bezet is op de plek van Ziyech.

"Ik vind Hakim een uitstekende speler, hij is een meerwaarde voor iedere club. Volgens mij is het ook een prima kerel. Maar de situatie is op dit moment zo dat de positie waar hij voor in aanmerking komt al behoorlijk bezet is", zei Steijn in de aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen, zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Heracles.

"Dan hebben we het over Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Mohammed Kudus, die er ook nog steeds is. Francisco Conceição en Mika Godts zitten daar nog achter. Mocht daar nog iets mee gaan gebeuren, dan is Ziyech misschien wel een optie, maar nu niet."

De dertigjarige Ziyech heeft bij zijn huidige club Chelsea geen rugnummer gekregen en mag ondanks een doorlopend contract uitkijken naar een andere werkgever. Hij wordt al de hele zomer in verband gebracht met tal van clubs, waaronder Ajax.

Ziyech staat nog tot medio 2025 onder contract bij Chelsea, dat hem in de zomer van 2020 voor 40 miljoen euro overnam van Ajax. Daarvoor speelde de in Dronten geboren voetballer voor FC Twente en sc Heerenveen.