Toptransfer nadert voltooiing: Kane wordt vrijdag medisch gekeurd door Bayern

Harry Kane staat op het punt zijn toptransfer van Tottenham Hotspur naar Bayern München af te ronden. Volgens verschillende media ondergaat de dertigjarige aanvaller vrijdag de medische keuring bij zijn nieuwe club.

Toen was nog niet duidelijk of Kane zelf een overgang zou zien zitten, omdat de spits erg positief is over de werkwijze van de nieuwe Spurs-manager Ange Postecoglou.