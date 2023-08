Guardiola acht nieuwe treble voor City onmogelijk: 'Dat is iets eenmaligs'

Manchester City-manager Josep Guardiola voorspelt nu al dat zijn ploeg de ongelooflijke successen van het voorbije seizoen niet zal herhalen. Destijds veroverden 'The Citizens' de treble: de landstitel, FA Cup en Champions League.

"Dat is iets eenmaligs", meldde Guardiola op de persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Burnley van vrijdagavond, waarmee het Premier League-seizoen in gang wordt gezet. "Het zal niet mogelijk zijn om hetzelfde te doen als vorig seizoen."

"Vorig seizoen stonden we op de top van de hoogste berg, maar nu zijn we helemaal afgedaald en moeten we opnieuw beginnen", zei Guardiola, die bezig is aan zijn achtste seizoen in het Etihad Stadium. "Ons spel en onze mentaliteit bepalen hoe dit jaar zal verlopen."