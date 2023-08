Jonker en Spitse ondanks uitschakeling trots op Oranje: 'Staan weer aan de top'

Bondscoach Andries Jonker en aanvoerder Sherida Spitse houden ondanks de uitschakeling in de kwartfinales van het WK tegen Spanje een overwegend positief gevoel over aan het toernooi.

"We zijn er weer bij als je kijkt naar de uitslagen tegen toplanden, maar heel stiekem wil je de beste zijn", vertelde Jonker kort na de 2-1-nederlaag voor de camera van de NOS.

Oranje stelde vorig jaar teleur met een kwartfinaleplaats op het EK in Engeland. Onder Jonker, de opvolger van de ontslagen Mark Parsons, zette de Europees kampioen van 2017 en vicewereldkampioen van 2019 de stijgende lijn in.

Op het WK maakte Nederland met name in de groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten (de inmiddels onttroonde titelverdediger) indruk met een 1-1-gelijkspel. Tegen Spanje werd Nederland in de eerste helft overlopen, maar toonde het na rust herstel. In de verlenging ging het alsnog mis.

"Ik houd gemengde gevoelens over aan deze uitschakeling", aldus Jonker. "Aan de ene kant ben ik enorm teleurgesteld, omdat het had gekund, hoewel Spanje iets beter is dan wij. Aan de andere kant heb ik een gevoel van trots. Het waren fantastische weken met een geweldige staf en een geweldig team. Iedereen is positief kritisch en dat gebeurt op een harmonieuze manier."

Sherida Spitse probeert Mariona Caldentey de bal te ontfutselen. Foto: ANP / EPA

Spitse baalt van gemiste kansen in verlenging

De 33-jarige Spitse, die haar zevende eindtoernooi afwerkte, constateerde dat Oranje zich tegen Spanje knap oprichtte na een zwakke eerste helft.

"Na rust deden we niet voor hen onder. Het is zuur dat zij toesloegen in de verlenging nadat wij vlak daarvoor mogelijkheden hadden afgedwongen."

Spitse sloot positief af. "Ik ben wel trots op dit toernooi. Wij staan weer aan de top, dat waren we niet, maar dat zijn we nu weer wel."