FC Twente zet 'prettige uitslag' neer tegen Riga: 'Maar had ook 4-0 kunnen zijn'

Trainer Joseph Oosting en aanvoerder Robin Pröpper zijn tevreden na de 2-0-overwinning van FC Twente tegen Riga FC, al erkennen ze dat de score veel hoger had kunnen uitvallen. Door de zege donderdag in de Grolsch Veste is de Eredivisionist dicht bij een plek in de play-offs om een ticket in de groepsfase van de Conference League.

"2-0 is een prettige uitslag, maar als trainer had ik graag een hogere score gezien. Dat verdienden we ook", zei Oosting, die zijn ploeg goed zag starten tegen de Letten. Na elf minuten maakte Alfons Sampsted de 1-0.

"In de beginfase stopten we er veel energie in. Dat betaalde zich uit. Daarna werd het minder", vervolgde Oosting, die er nog niet helemaal gerust op is. Over een week wacht Twente de return in Riga.

"Riga is en blijft een rare ploeg, we zijn er nog niet. Ze zijn fysiek sterk en kunnen er snel uitkomen. Dat hebben we vanavond bij vlagen kunnen zien."

Daan Rots (rechts) scoorde en ook zijn jongere broer Mats Rots (links) kwam in actie. Foto: Pro Shots

'We waren slordig'

Pröpper noemde 2-0 een "mooie uitgangspositie". "Maar het had meer moeten zijn qua spelbeeld en kansen", vond ook hij. "Na de 1-0 werden we slordig aan de bal en kreeg Riga een kans op 1-1. Ook aan het begin van de tweede helft waren we slordig.

Door een doelpunt van Daan Rots in de 67e minuut liep Twente na rust wel uit naar 2-0. "Die goal kwam op een lekker moment", zei Pröpper. "Daarna had het ook 3-0 of 4-0 kunnen worden. Maar we speelden het niet goed uit."

"2-0 moet wel genoeg zijn om het volgende week af te maken. Natuurlijk, thuis of uit kan voor Riga een verschil zijn. Maar als wij ons normale niveau halen dan komt het goed."

Als Twente de klus in Riga klaart, treft de ploeg Fenerbahçe of NK Maribor in de play-offs, zo wees de loting afgelopen week al uit. De Turkse topclub won donderdag in Istanboel de eerste wedstrijd tegen de Slovenen met 3-1.