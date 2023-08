Coaches Kluivert en Van den Brom zetten nieuwe stap naar Europees ticket

Patrick Kluivert heeft donderdag met Adana Demirspor een nieuwe stap gezet naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Dankzij een 5-1-zege op NK Osijek is de Turkse club dicht bij de play-offs. Ook John van den Brom was met Lech Poznan succesvol in de voorrondes van het derde Europese clubtoernooi.

Kluivert ging deze zomer de uitdaging in Turkije aan en staat direct voor een paar belangrijke wedstrijden. In de tweede voorronde schakelde de oud-spits het Roemeense CFR Cluj met Demirspor uit en nu deed hij goede zaken tegen NK Osijek.

In de eerste wedstrijd van derde voorronde had Demirspor voor eigen publiek geen kind aan Osijek. Via een goal van voormalig AZ-verdediger Jonas Svensson had Demirspor een droomstart, waarna de ploeg van Kluivert uitliep tot 5-1.

Met de comfortabele marge reist de 47-jarige Kluivert volgende week af naar Kroatië. Als Demirspor daar de voorsprong vasthoudt, plaatst de club zich voor de play-offs. Als ook die ronde wordt gewonnen, is plaatsing voor de Conference League een feit.

Demirspor werd vorig seizoen verrassend vierde in de competitie achter Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas. Bij de Turkse club is Kluivert bezig aan zijn eerste klus als clubtrainer sinds 2013, toen hij de beloften van FC Twente onder zijn hoede had.

Van den Brom wint nipt

Ook Van den Brom zette een volgende stap naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Hij won met het Poolse Lech Poznan de eerste wedstrijd in de derde voorronde met 2-1 van FC Spartak Trnava uit Slowakije.

Bij Lech Poznan stond Filip Bednarek de hele wedstrijd onder de lat. De oud-keeper van FC Twente, FC Utrecht, De Graafschap en sc Heerenveen leek lange tijd de nul te houden, maar incasseerde vlak voor tijd een goal van Lukas Stetina.

Filip Marchwinski en Kristoffer Velde scoorden namens Lech Poznan, dat volgende week in de return de voorsprong verdedigt. De return vindt donderdag in Slowakije plaats.

Vente scoort voor FC Luzern

Dylan Vente was donderdag trefzeker namens Hibernian in de thuiswedstrijd tegen FC Luzern. De Schotten wonnen met 3-1 van de Zwitserse club.

De Nederlandse spits, die deze zomer overkwam van Roda JC, tekende in de 73e minuut voor 2-1 en dat was de eerste Europese goal in zijn carrière. Namens Feyenoord was Vente wel vier keer trefzeker in de Eredivisie.

De andere goals van Hibernian kwamen van de Engelsen Joe Newell (1-0) en Jordan Obita (3-1). De Kosovaar Ismajl Beka scoorde namens Luzern (1-1).