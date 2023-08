FC Twente verslaat Riga en is dicht bij tweeluik met Fenerbahçe

FC Twente heeft donderdag een flinke stap gezet richting de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Enschedese club won in de derde voorronde thuis met 2-0 van Riga FC en is dicht bij een confrontatie met Fenerbahçe.

Na elf minuten kwam FC Twente al op een 1-0-voorsprong door een goal van rechtsback Alfons Sampsted, die vanwege de blessure van Gijs Smal mocht starten. In de 67e minuut bepaalde Daan Rots de eindstand op 2-0 in De Grolsch Veste.

Over een week is de return in de Letse hoofdstad Riga. Als Twente de klus daar klaart, treft de ploeg Fenerbahçe of NK Maribor, zo wees de loting afgelopen week al uit.

De Turkse topclub won donderdag in Istanboel de eerste wedstrijd tegen de Slovenen met 3-1. Voormalig FC Twente-speler en oud-Ajacied Dusan Tadic maakte in de extra tijd vanaf de strafschopstip de derde goal voor Fenerbahçe. Na een 0-0-ruststand waren ook Rodrigo en Irfan Kahveci trefzeker namens de thuisploeg en scoorde Mark Strajnar voor Maribor.

FC Twente moest het thuis tegen Riga FC doen zonder de steun van Vak-P. De vakken van de fanatieke aanhang moesten leeg blijven van de UEFA, omdat er in de vorige ronde rellen waren rond het thuisduel met Hammarby.

Het vak van Vak-P moest leeg blijven. Foto: Getty Images

Vlap en Ugalde missen kansen

De duels met Hammarby waren spannend, maar tegen Riga FC maakte Twente al snel het verschil en bleef het beter. Het probleem was alleen dat de ploeg van trainer Joseph Oosting veel vaker had kunnen scoren en zo de return tot een formaliteit had kunnen maken.

Ricky van Wolfswinkel, die vanwege de blessure van Sem Steijn mocht starten miste al snel de eerste mogelijkheid. Na elf minuten was het via Sampsted wel raak. De IJslander schoot de bal, na een goede pass van Mathias Kjølø, in de verre linkerhoek.

Twente mocht het zich daarna aanrekenen dat het niet met een grote marge voor stond bij rust. Een schot van Michel Vlap ging naast, Manfred Ugalde kopte nog over.

FC Twente-spits Manfred Ugalde in duel met Baba Musah van Riga FC. Foto: Pro Shots

Rots scoort via onderkant van lat

In de tweede helft bracht de Letse doelman opnieuw redding op een schot van Vlap. Ook een inzet van Robin Pröpper keerde hij, waarna de bal op het hoofd van Van Wolfswinkel belandde. Die inzet ging naast.

Nadat een schot van invaller Naci Ünüvar werd gekeerd, kon Rots daarna hard binnenschieten via de onderkant van de lat. Doelman Lars Unnerstall voorkwam in de slotfase dat Riga FC Enschede verliet met een treffer.

Zo bleef het 2-0, waardoor Twente volgende met een goed gevoel en een redelijke marge kan afreizen naar Riga. Komende zondag begint de kampioen van 2010 aan het Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd tegen Almere City FC.

Belangrijkste uitslagen Conference League FC Santa Coloma-AZ 0-1

FC Twente-Riga FC 2-0

Arouca-SK Brann 2-1

Fenerbahçe-NK Maribor 3-1

Adana Demirspor-NK Osijek 5-1

Lech Poznan-FC Spartak Trnava 2-1