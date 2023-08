AZ worstelt zich dankzij invaller Mihailovic naar moeizame zege in Andorra

AZ heeft donderdag een kleine overwinning geboekt tegen FC Santa Coloma in de derde voorronde van de Conference League. De Alkmaarse club maakte in Estadi Nacional geen goede indruk tegen de Andorrese club, maar won wel met 1-0.

AZ creëerde weinig kansen tegen de semiprofs van Santa Coloma en leek af te stevenen op 0-0. In de 75e minuut werkte invaller Djordje Mihailovic een vrije trap van Yukinari Sugawara binnen, waardoor het alsnog 0-1 werd. Over een week is de return in het AFAS Stadion

Door de overwinning is AZ hard op weg naar een plek in de play-offs. Mocht het de klus volgende week klaren, dan is het Portugese FC Arouca of het Noorse SK Brann.

Vorig seizoen bereikte AZ nog de halve finale van de Conference League, waarin de latere winnaar West Ham United te sterk bleek.

Voor rust geen enkele poging tussen de palen

Santa Coloma is de nummer drie van het afgelopen seizoen in het kleine Andorra, maar het niveauverschil met AZ kwam donderdag niet echt tot uitdrukking op het veld, dat op 1.000 meter hoogte ligt. De Eredivisionist had grote moeite om tot uitgespeelde kansen te komen.

Vlak voor rust schoot Jesper Karlsson een vrije trap over, waarna een poging van grote afstand van Jordy Clasie ruim naast ging.

Zo produceerde AZ in de eerste helft geen enkel schot tussen de palen, al had het aan de andere kant ook niets te vrezen van Santa Coloma. Vlak na rust moest AZ wel even oppassen. Doelman Mathew Ryan was bij de les bij schoten van afstand en voorkwam zo een pijnlijke achterstand.

Van Bommel maakt debuut

AZ creëerde na rust meer dan in de eerste helft. Een schot van Sugawara ging net naast en Dani de Wit liet ook een mogelijkheid onbenut. In de hoop iets te forceren bracht Jansen Mihailovic. Ook jongelingen Kenzo Goudmijn en Ernest Poku kwamen in de ploeg.

Een kwartier voor tijd brak AZ dan toch de ban. Een vrije trap van Sugawara werd binnengewerkt door Mihailovic, die zo zijn belangrijkste doelpunt tot dusver voor AZ maakte. De 24-jarige Amerikaan kwam afgelopen winter over van het Canadese CF Montréal.