Real Madrid-doelman Courtois in tranen van het veld met zware knieblessure

Thibaut Courtois is de komende maanden niet inzetbaar voor Real Madrid. De 31-jarige Belgische doelman heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd en ondergaat op korte termijn een operatie.

Het is niet voor het eerst dat Courtois problemen heeft met zijn knieën. De doelman vertrok anderhalve maand geleden bij de Belgische ploeg, wat een flinke rel opleverde. Courtois zelf zei dat hij last had van zijn rechterknie en daarom naar huis ging. Bondscoach Domenico Tedesco daarentegen beweerde dat de doelman boos was omdat hij de aanvoerdersband niet mocht dragen in het EK-kwalificatieduel met Oostenrijk.