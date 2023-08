KNVB staakt duels niet direct als speler of arbiter wordt geraakt door voorwerp

Wedstrijden in het betaald voetbal worden komend seizoen niet meer direct definitief gestaakt als een speler of scheidsrechter geraakt wordt door een voorwerp uit het publiek.

"Dat hoeft niet meer als de dader meteen wordt aangehouden en een speler of scheidsrechter geen letsel heeft opgelopen", zegt scheidsrechterscoördinator Dick van Egmond volgens ANP.

De KNVB verplichtte scheidsrechters afgelopen voorjaar om duels sneller te staken nadat Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond had opgelopen door een voorwerp dat een supporter van Feyenoord naar hem had gegooid.

Duels moesten worden onderbroken als er voorwerpen op het veld kwamen. Bij herhaling moesten die wedstrijden definitief worden gestaakt. Duels werden gelijk gestaakt als spelers of scheidsrechters geraakt waren door voorwerpen uit het publiek.

"Die regel hebben we dus een beetje bijgesteld", vertelde Van Egmond op de jaarlijkse bijeenkomst van scheidsrechters voor het nieuwe seizoen. "Maar als er letsel is of de dader niet blijkt gepakt, dan gaan we nog steeds definitief staken. Dat geldt natuurlijk ook als spelers of trainers door supporters worden aangevallen."

Foto: ANP

Burgemeesters kunnen duels laten doorgaan

Burgemeesters kunnen de KNVB nog steeds verzoeken om duels niet te staken. "Dat kan gebeuren als zij denken dat het staken van duels grote gevolgen heeft voor de veiligheid in en buiten het stadion", zei Van Egmond.

"Maar wij zullen nooit verder voetballen als scheidsrechters of grensrechters zich niet veilig meer voelen. Het gooien van voorwerpen op het veld hoort niet thuis in het voetbal. Het is ook belachelijk dat cameramensen en fotografen bekogeld worden."

Het nieuwe seizoen in het betaald voetbal gaat vrijdag van start met één duel in de Eredivisie en zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.