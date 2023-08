Mahi heeft geen perspectief bij FC Utrecht en vertrekt naar De Graafschap

Mimoun Mahi verruilt FC Utrecht transfervrij voor De Graafschap. De 29-jarige aanvaller heeft een driejarig contract getekend bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Het perspectief op speeltijd was voor Mimoun Mahi dit seizoen bij FC Utrecht gering", legt technisch directeur Jordy Zuidam uit op de clubsite . "We zijn met Mimoun in gesprek gegaan over zijn situatie en hebben met hem meegedacht toen De Graafschap zich voor hem meldde."

Mahi maakte medio 2020 transfervrij de overstap van FC Zürich naar FC Utrecht. Hij kwam in dienst van de Domstedelingen tot dertien doelpunten en zeven assists in vijftig wedstrijden. Het afgelopen half jaar verhuurde FC Utrecht hem aan SC Cambuur. Eerder speelde Mahi ook voor Sparta en FC Groningen.

“Mimoun heeft specifieke aanvallende kwaliteiten die we op dit moment niet in huis hebben", zegt technisch manager Peter Bijvelds van De Graafschap. "Op het moment dat we met Mimoun in gesprek kwamen, bleek hij direct enthousiast over het plan dat we hebben met de ploeg én hem."