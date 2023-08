PSG wil Neymar en drie andere spelers verkopen, Mbappé nog steeds banneling

Delen via E-mail

Paris Saint-Germain heeft Neymar laten weten dat hij geen toekomst meer heeft bij de club. Ook Marco Verratti, Juan Bernat en Hugo Ekitike mogen vertrekken.

PSG betaalde zes jaar geleden liefst 222 miljoen euro om Neymar over te nemen van FC Barcelona. De nu 31-jarige aanvaller maakte weliswaar bijna 120 doelpunten voor PSG, maar het zo gewenste succes in de Champions League bleef uit voor de Franse topclub. De Braziliaan was bovendien regelmatig geblesseerd.