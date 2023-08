Rangers zet eerste stap naar weerzien met PSV dankzij zege op Servette

Delen via E-mail

Rangers FC heeft woensdag in de derde voorronde van de Champions League gewonnen van Servette FC. De Schotten klopten de club uit Zwitserland met 2-1. De winnaar speelt in de play-offs voor een ticket voor het hoofdtoernooi waarschijnlijk tegen PSV.

PSV was dinsdag met 4-1 te sterk voor Sturm Graz, de nummer twee van de Oostenrijkse Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz zette daardoor een grote stap naar de laatste voorronde.

De voorhoede van Rangers bestond woensdagavond uit drie nieuwelingen, die allemaal een verleden in de Eredivisie hebben. Naast oud-PSV'er Sam Lammers gaf trainer Michael Beale ook de voormalig Feyenoorders Danilo en Cyriel Dessers een basisplaats.

Rangers nam al in de zesde minuut de leiding. Verdediger James Tavernier benutte een strafschop. Dessers verdubbelde na een kwartier spelen de voorsprong door de bal, vrijstaand bij de tweede paal, binnen te tikken. Het was het eerste doelpunt in Schotse dienst voor de Belg, die onlangs overkwam van het Italiaanse Cremonese.