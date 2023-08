Ronaldo en Mané helpen Al Nassr naar finale Arabische Champions League

Cristiano Ronaldo en Sadio Mané hebben hun Saoedische club Al Nassr woensdag aan een plaats in de finale van de Arab Club Champions Cup geholpen. Ronaldo schoot een strafschop binnen die na een overtreding op Mané werd gegeven.

Daarmee was de 1-0-eindstand in het halvefinaleduel met Al Shorta uit Irak bereikt. In de eindstrijd van de Arabische tegenhanger van de Champions League neemt Al Nassr het op tegen Al Shabab of Al Hilal, die eveneens uit Saoedi-Arabië komen.