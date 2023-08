Ajax en Dinamo Zagreb dicht bij akkoord over Kroatisch international Sutalo

De 23-jarige Sutalo wordt al een maand in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De achtvoudig Kroatisch international, die in Zagreb nog een contract tot medio 2028 heeft, kost Ajax naar verluidt 20 miljoen euro (exclusief bonussen). Zagreb zou inmiddels akkoord zijn gegaan met het bod uit Amsterdam.

Het is nog onduidelijk wanneer de transfer wordt afgerond, aangezien Zagreb graag ziet dat Sutalo nog in actie komt in het tweeluik met AEK in de voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd werd dinsdag uitgesteld wegens supportersrellen.