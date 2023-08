Feyenoord haalt oude bekende Nieuwkoop terug naar De Kuip

Delen via E-mail

Feyenoord heeft Bart Nieuwkoop overgenomen van Union Saint-Gilloise. De Rotterdammers betalen naar verluidt zo'n 3,5 miljoen euro voor de rechtsback, die in 2017 kampioen werd met Feyenoord.

Nieuwkoop vertrok in de zomer van 2021 transfervrij bij Feyenoord. Hij groeide bij zijn nieuwe club Union direct uit tot vaste waarde. Met de club uit Brussel werd Nieuwkoop achtereenvolgens derde en tweede in de competitie.

Voor zijn periode in Brussel was Nieuwkoop lange tijd actief voor Feyenoord. Hij doorliep er de jeugdopleiding en speelde zes seizoenen in het eerste elftal. Tussendoor werd hij een keer verhuurd, aan Willem II. Nieuwkoop kwam tot 81 optredens voor de club uit Rotterdam-Zuid.