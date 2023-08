PSV haalt met Bayern-middenvelder Tillman vervanger van Xavi Simons

PSV heeft donderdag middenvelder Malik Tillman vastgelegd. De 21-jarige Amerikaan komt op huurbasis over van Bayern München. In de huurdeal is ook een optie tot koop opgenomen.

Tillman verlengde voorafgaand aan zijn stap naar PSV zijn contract bij Bayern München tot medio 2026. De aanvallende middenvelder is de vervanger van Xavi Simons, die PSV deze zomer verruilde voor Paris Saint-Germain.

Sindsdien zocht PSV naar een opvolger voor de smaakmaker van vorig seizoen, die een sleutelrol speelde in het behalen van een ticket voor de voorronde van de Champions League. Xavi Simons werd vorig seizoen gedeeld topscorer in de Eredivisie.

Tillman kwam vorig seizoen als huurling van Bayern met Rangers FC al uit in de Champions League. De Schotten kwalificeerden zich voor dat toernooi door uitgerekend PSV uit te schakelen. In het tweeluik met de Eindhovenaren stond Tillman tweemaal in de basis.

Mogelijk treffen Rangers FC en PSV elkaar dit jaar weer in de play-offs van de Champions League. Beide clubs wonnen hun eerste wedstrijd in de derde voorronde. De returns van PSV (tegen Sturm Graz) en Rangers FC (tegen Servette FC) zijn volgende week.

Foto: Getty Images

Revelatie Babadi speelde eerste duels op 'tien'

Na het vertrek van Simons haalde PSV met Noa Lang al een spelmaker, maar een een-op-eenvervanger van Simons is hij niet. De eerste duels van het seizoen speelde Isaac Babadi als aanvallende middenvelder, een plek waarop Simons vorig seizoen ook geregeld speelde.

Babadi speelde vorig seizoen nog dertig wedstrijden bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, maar is op dit moment de grote sensatie. De achttienjarige middenvelder pakte zijn kans in de voorbereiding en zal met Tillman gaan concurreren.

Tillman is de derde zomerse versterking van PSV. Naast Lang trok de 24-voudig landskampioen ook Ricardo Pepi aan. De van FC Augsburg overgekomen spits is vooralsnog de tweede keuze achter aanvoerder Luuk de Jong.