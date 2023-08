Delen via E-mail

Met de start van het Eredivisie-seizoen dit weekend begint voor titelhouder Feyenoord, PSV en Ajax een nieuwe jacht op de schaal. Welke club is favoriet? Een vooruitblik met vier analytici, aan de hand van vijf vragen.

Welke topclub is de transferzomer tot dusver het beste doorgekomen?

Ronald de Boer, oud-speler van onder meer Ajax en FC Barcelona: "PSV. Smaakmaker Xavi Simons is vertrokken, maar met Noa Lang heeft de club een goede vervanger gehaald. Ajax is onder anderen Dusan Tadic en Jurriën Timber verloren, dat doet zich voelen. In de aankopen van Feyenoord zit wel muziek, maar ik ga voor PSV."

Kees Luijckx, oud-speler van onder meer AZ en NAC: "Feyenoord. Ze hebben het vertrek van Orkun Kökçü opgevangen met meerdere spelers, zoals Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Thomas van den Belt. Dat is minder risicovol dan PSV, dat qua opvolging van Simons op Lang gokt. Ajax is met de buitenlandse jongens die ze er hebben aangetrokken een vraagteken."

Aad de Mos, oud-trainer van onder meer Ajax en PSV: "PSV. Ze hebben met pareltje Lang slim geanticipeerd op het vertrek van Simons. Feyenoord en zeker Ajax zijn veel spelers verloren. Ik heb bij Ajax niet zo'n goed gevoel. Het is niet zo dat aanwinsten als Jakov Medic en Diant Ramaj vaste basisspelers in de Bundesliga waren. Carlos Forbs deed bij Manchester City ook niet mee. Bouwen op dat soort jongens is een groot risico."

Regi Blinker, oud-speler van onder meer Feyenoord en Celtic: "Alle topclubs zijn dragende spelers kwijtgeraakt, maar Feyenoord heeft het in mijn ogen het beste opgevangen. Het heeft zowel jongens gehaald die er direct staan als jongens voor de breedte. Als buitenspeler Luka Ivanusec er nog bij komt, is Feyenoord compleet."

Welke speler wordt de openbaring van het seizoen?

De Boer: "Lang. De kwaliteit druipt ervan af bij hem. En ik denk dat Silvano Vos weleens bij Ajax kan doorbreken. Edson Álvarez gaat vertrekken en Vos is qua type speler iemand die dat verlies kan opvangen. Hij is een type-Frank Rijkaard, snel en behendig. Hij heeft alles om op '6' een openbaring te worden."

Luijckx: "PSV-middenvelder Isaac Babadi. Hij is nog jong, maar hoe hij dat doelpunt maakte in de Champions League-voorronde tegen Sturm Graz was knap. Hij geeft PSV iets extra's."

De Mos: "Ik ga voor Lang, die het ook al in België heeft laten zien. Als hij blessurevrij blijft en geen gekke dingen doet, wordt hij een sensatie. Maar ik verwacht ook veel van Ajax-middenvelder Branco van den Boomen. Die vond ik jaren geleden al erg goed. Vos en Mika Godts kunnen bij Ajax ook weleens veel speeltijd gaan krijgen. Ze zijn talenten van de buitencategorie."

Blinker: "Als ik naar het niveau in Nederland kijk, denk ik dat Lang een revelatie kan worden. Noa heeft bij Club Brugge al zwaardere tijden doorstaan en is altijd blijven presteren. Hij heeft zoveel verschillende kwaliteiten, dat ik denk dat hij een grote rol in de Eredivisie kan gaan spelen."

Ronald de Boer denkt dat Silvano Vos op '6' bij Ajax een revelatie kan worden. Foto: Getty Images

Welke smaakmaker gaat het publiek het meeste missen?

De Boer: "Simons. Voor hem ging je naar het stadion, om verwend te worden door zijn acties. Maar er staan ook weer nieuwe smaakmakers op. Gaat Calvin Stengs misschien een hoofdrol op zich nemen bij Feyenoord? Of doet Forbs het bij Ajax geweldig?"

Luijckx: "Simons, natuurlijk. En Kökçü ook. Tadic ga ik missen als kiespijn. Hij is een fantastische prof, maar ik heb me vorig seizoen behoorlijk geërgerd aan zijn gedrag op het veld. Hij heeft de sfeer bij en rondom Ajax daardoor aardig verziekt."

De Mos: "Simons. Híj was PSV vorig seizoen, in alles. Scorend vermogen, assists, creativiteit, inspiratie voor de jeugd. Iedereen keek er graag naar. Maar als Lang deze lijn doortrekt, dan praat niemand meer over Simons."

Blinker: "Logischerwijs denk je eerst aan Simons, maar Kökçü gaan we ook zeker missen. Hij nam Feyenoord vorig seizoen bij de hand. Hoe hij zich opstelde als topprof is een voorbeeld voor iedereen. Ook in de media vond ik hem sterk, met krachtige uitspraken. Hij was echt een smaakmaker."

Xavi Simons kwam vorig seizoen in 34 wedstrijden voor PSV tot 19 doelpunten en 9 assists. Foto: Getty Images

Wie wordt de topscorer?

De Boer: "Ik denk Santiago Giménez. Hij eindigde vorig seizoen op vijftien goals en speelde de eerste seizoenshelft toen niet eens alles. Nu hij is de onbetwiste spits van Feyenoord en gaat hij er tussen de 23 en 30 maken."

Luijckx: "Giménez, dat is niet zo ingewikkeld. Hij is zelfs meer dan een doelpuntenmaker, aangezien hij ook nog kansen voor zichzelf kan creëren. Ik denk dat er geen andere spits in de Eredivisie is die hem kan bijhouden."

De Mos: "De strijd gaat tussen Luuk de Jong, Brian Brobbey, Giménez en Lang. Ik denk daarnaast dat Ayase Ueda ook veel doelpunten gaat maken. Bij Cercle Brugge in België was hij al een heel goede spits. Ik denk dat Feyenoord zomaar met het spitsenkoppel Giménez/Ueda kan gaan spelen."

Blinker: "Op dit moment zeg ik Giménez, al denk ik dat ook Lang veel doelpunten kan gaan maken. Een beetje à la Simons vorig jaar."

Santiago Giménez is volgens de vier analytici de favoriet om Eredivisie-topscorer te worden. Foto: ANP

Wie pakt de titel?

De Boer: "Op dit moment zeg ik PSV, dat een goede indruk maakt onder Peter Bosz. Ze kunnen flink doorwisselen en worden er dan niet zwakker op."

Luijckx: "PSV. Die ploeg ziet er lekker uit, hoor. En dan was PSV tegen Feyenoord en Sturm Graz nog niet eens top. Ik vind het middenveld ook goed staan. Maar als Ibrahim Sangaré weggaat, dan wordt het een ander verhaal. Ik denk dat Feyenoord tweede wordt. En Ajax? Derde. Ik vind Steven Bergwijn een goede speler, maar als je hem aanvoerder maakt, krijg ik wel mijn twijfels over het seizoen."

De Mos: "PSV. Ze hebben hun zaakjes goed voor elkaar en gaan de Champions League met twee vingers in de neus halen. Dat geeft een boost geeft voor de rest van het seizoen. Feyenoord loopt nu achter de feiten aan, maar gaat het PSV nog moeilijk maken en wordt tweede. Ajax gaat met AZ strijden om plek drie. Meer zit er dit seizoen niet in."

Blinker: "Feyenoord. Arne Slot beseft goed dat Feyenoord nu meer een favorietenrol heeft en eist scherpte. Daardoor blijft het net zo goed als vorig seizoen en wordt het misschien wel beter. PSV heeft het ook goed voor elkaar en zal niet diep zinken. Ajax vind ik er niet goed voor staan."