FC Emmen over zedenverleden nieuweling: 'Hij heeft spijt en verdient een kans'

FC Emmen vindt dat aanwinst Desley Ubbink een tweede kans verdient na zijn veroordeling voor seks met een minderjarige. De club kreeg veel kritiek op de transfer én op het feit dat ze probeerde zijn verleden te verdoezelen.

Ubbink kreeg in 2015 een werkstraf van 160 uur, omdat hij twee jaar eerder seks had met een veertienjarig meisje. De voetballer was toen zelf twintig jaar. Een communicatiemedewerker van de club probeerde vlak voor de transfer het verleden van Ubbink online te verbergen door de Wikipedia-pagina van de voetballer aan te passen.

Na de ontstane ophef heeft FC Emmen met Ubbink over de kwestie gesproken. "Desley heeft daarbij aangegeven graag duidelijkheid te scheppen", meldt de Eerste Divisionist in een verklaring. "Toen hij nog in Nederland woonde, heeft hij in het uitgaansleven een meisje leren kennen en een aantal keer met haar afgesproken. Dit gebeurde van beide kanten vrijwillig."

Na de transfer van Ubbink naar het Kazachse FK Taraz werd aangifte gedaan. "Hij heeft vervolgens een werkstraf gekregen voor het feit dat het desbetreffende meisje minderjarig was. Dat blijft natuurlijk strafbaar en die straf heeft hij geaccepteerd."

DESLEY 𝗨𝗕𝗕𝗜𝗡𝗞 ❤️

💪 Welkom bij onze mooie club!#HIERKOMIKWEG pic.twitter.com/FADsZEMqRY — FC Emmen (@FC_Emmen) August 7, 2023

'We zijn inmiddels tien jaar verder'

Volgens FC Emmen was Ubbink destijds jong en naïef. "Hij heeft spijt van wat er gebeurd is. We zijn inmiddels tien jaar verder en hij deelt zijn leven met zijn vriendin en hun dochtertje. Wij vinden dat Desley een kans bij ons verdient en ons kan versterken."

Algemeen directeur Rinse Bleeker erkende eerder tegenover RTV Drenthe dat een medewerker had geprobeerd de veroordeling op Wikipedia te wissen. "Er is zonder kwade bedoelingen geprobeerd om iets te doen. Dat is ondoordacht geweest en had niet gemoeten. Het is uitgesproken en daarmee is de kous ook af."