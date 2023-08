Vrouw Van der Sar deelt eerste videobeelden na hersenbloeding: 'Stap voor stap'

De vrouw van Edwin van der Sar laat weten dat haar man aan de beterende hand is. Op Instagram deelt Annemarie van der Sar beelden van het herstel van de oud-doelman, die vorige maand werd getroffen door een hersenbloeding.

Van der Sar kreeg op 7 juli tijdens zijn vakantie in Kroatië een hersenbloeding. Hij lag een week lang op de intensive care in een ziekenhuis in Split en werd daarna naar een ziekenhuis in Nederland gebracht.