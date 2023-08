PSV'er Bakayoko voelt zich onder Bosz vrijer op het veld dan onder Van Nistelrooij

PSV-aanvaller Johan Bakayoko voelt zich onder trainer Peter Bosz vrijer op het veld dan onder zijn voorganger Ruud van Nistelrooij. De Belg vindt dat zijn kwaliteiten onder de nieuwe coach meer tot hun recht komen.

Bakayoko speelde dinsdag een belangrijke rol bij de 4-1-zege op Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. De twintigjarige aanvaller was de aangever bij de vroege doelpunten van Isaac Babadi en Luuk de Jong.

Bakayoko bracht al in de vierde minuut het achttienjarige talent Babadi succesvol in stelling. "Ik heb een speciale band met hem. Ik ben snel vrienden met hem geworden, het voelt alsof hij mijn kleine broer is. Toen hij scoorde, voelde het alsof ik zelf scoorde."

Halverwege de eerste helft beleefde Bakayoko zijn beste moment van de wedstrijd. De aanvaller was zijn directe tegenstander te snel af, haalde de achterlijn en legde de bal vervolgens op het hoofd van De Jong. "Ik kan nog steeds niet geloven hoe hij dat precies deed. Mijn actie was mooi, zijn kopbal nog mooier."

Bosz was ondanks de ruime zege kritisch op het spel van PSV. Bakayoko kan de opmerkingen van de trainer waarderen. "Als we kampioen willen worden, moeten we dat uitstralen. De trainer was ook wel positief, maar er waren dingen die beter konden. Het is duidelijk wat de trainer wil. Hij straalt vertrouwen uit."