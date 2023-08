Stuntploeg uit Faeröer zet Europees sprookje voort en is dicht bij play-offs CL

Delen via E-mail

KÍ Klaksvík heeft dinsdag opnieuw een hoofdstuk toegevoegd aan het nu al memorabele Europese seizoen. De stuntclub uit de Faeröer kwam in de derde voorronde van de Champions League terug van een achterstand tegen het Noorse Molde FK: 2-1.

KÍ Klaksvík leek in Tórshavn op weg naar de eerste Europese nederlaag van dit seizoen. Magnus Wolff Eikrem, oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Manchester United, had de huidige nummer vier van Noorwegen vlak na rust op voorsprong gezet.

Arni Frederiksberg zorgde alsnog voor de overwinning voor KÍ Klaksvík door in de 64e en 86e minuut te scoren. Bij een goed resultaat in de return volgende week spelen de semiprofs uit Faeröer de play-offs voor de Champions League. De ploeg is al verzekerd van minimaal de groepsfase van de Conference League.