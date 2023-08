Bosz opvallend kritisch na ruime zege PSV: 'Moet meer eisen van mijn jongens'

Peter Bosz was dinsdag na de ruime zege op Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League (4-1) opvallend kritisch op het spel van PSV. De trainer vindt dat zijn spelers meer kunnen dan ze in Eindhoven lieten zien tegen de Oostenrijkse club.

"Hier zit geen chagrijnige coach, begrijp me niet verkeerd. Voor deze uitslag had ik vooraf getekend, maar niet voor ons spel. Ik vond ons de eerste helft in tactisch opzicht niet goed staan", zei Bosz op de persconferentie na het duel in het Philips Stadion.

PSV leidde na ruim een half uur spelen al met 3-0 en die voorsprong had nog groter kunnen zijn. Dat maakte de woorden van Bosz vrij opmerkelijk.

"Misschien komt het omdat ik mijn spelers inmiddels goed ken en weet waartoe ze in staan zijn. Ik vind dat ik meer moet eisen van mijn jongens. Als we succesvol willen zijn en de groepsfase willen halen, dan moet de lat omhoog. Ik neem geen genoegen met middelmaat."

Bosz vond Luuk de Jong, die twee keer scoorde, de uitblinker bij PSV. Hij genoot ook van nieuwkomer Noa Lang, die PSV vrijdag tegen Feyenoord aan de Johan Cruijff Schaal hielp en ook tegen Sturm Graz constant voor dreiging zorgde. "Noa is geweldig binnengekomen hier. Ik heb hem de laatste vijf weken als mens leren kenen. Noa is iemand die slim tussen de linies kan spelen."

Vreugde bij PSV na de 4-1 van Ibrahim Sangaré. Foto: Getty Images

'Snel minuten voor Til'

Bij zijn presentatie zei Bosz dat hij niet met een te grote groep wil werken. Iedereen die in zijn selectie zit, moet uitzicht hebben op speeltijd en dat geldt ook voor Guus Til. De Middenvelder kwam tegen Feyenoord niet in actie en ook tegen Sturm Graz bleef hij op de reservebank zitten.

"Guus is vroeg in de voorbereiding geblesseerd geraakt. Ik wil hem nu zo snel mogelijk minuten laten maken. In deze wedstrijd wilde ik spelers opstellen die er gelijk stonden."

Bosz was ook kritisch over het tegendoelpunt van PSV. Sturm Graz scoorde kort voor rust uit een hoekschop. "En in de slotfase van de tweede helft kwamen ze nog twee keer in de buurt. Als we tegen een betere ploeg spelen, wordt dit afgestraft."

Volgende week woensdag wacht PSV de return. Als de Eredivisionist de klus in Graz klaart, wacht in de play-offs een tweeluik met Rangers FC of Servette. De eerste confrontatie tussen de Schotten en de Zwitsers is woensdag op Ibrox Park.

Vorig jaar was de Schotse topclub al tegenstander van PSV en toen versperde het de weg van de Eindhovenaren naar het miljoenenbal. De laatste keer dat PSV in het hoofdtoernooi van de Champions League speelde was in 2018.