PSV al bijna zeker van play-offs CL door ruime overwinning op Sturm Graz

PSV heeft dinsdag een grote stap gezet richting de play-offs om een ticket in het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz was in het eerste duel in de derde voorronde thuis met 4-1 te sterk voor Sturm Graz.

PSV nam al snel afstand van Sturm Graz, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in Oostenrijk. De achttienjarige Isaac Babadi bekroonde zijn Europese debuut door in de vierde minuut 1-0 te maken, waarna Luuk de Jong de 2-0 (22e minuut) en de 3-0 (32e minuut) maakte.

Sturm Graz-middenvelder Jon Gorenc-Stankovic tekende vijf minuten voor rust voor de 3-1, maar spannend werd het niet. PSV bleef veel beter en miste na rust kans na kans. In de 73e minuut scoorde Ibrahim Sangaré de 4-1, waardoor de Eredivisionist volgende week woensdag met een ruime marge aan de return in Oostenrijk begint.

Als PSV de klus in Graz klaart, wacht in de play-offs een tweeluik met Rangers FC of Servette. De eerste confrontatie tussen de Schotten en de Zwitsers is woensdag op Ibrox Park.

Vorig jaar was de Schotse topclub al tegenstander van PSV en toen versperde het de weg van de Eindhovenaren naar het miljoenenbal. De laatste keer dat PSV in het hoofdtoernooi van de Champions League speelde was in 2018.

De basiself van PSV tegen Sturm Graz. Foto: Getty Images

PSV maakt weer goede indruk

Na de 0-1-overwinning tegen Feyenoord vrijdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, maakte PSV ook in de tweede wedstrijd onder Bosz een uitstekende indruk. De thuisploeg speelde tegen Sturm Graz in een hoog tempo en bij balverlies zette het elftal met meerdere spelers Sturm Graz direct onder druk om de bal zo snel als mogelijk terug te veroveren.

Al in de vierde minuut leverde dat een goal op. Babadi, die opnieuw een basisplaats had, schoot de bal binnen het strafschopgebied in de verre hoek raak.

Na de 1-0 ging PSV door en wilde in het Philips-stadion het verschil al maken. Halverwege de eerste helft verdubbelde aanvoerder De Jong de voorsprong door, na goed voorbereidend werk van rechtsbuiten Johan Bakayoko, de bal achterwaarts binnen te koppen.

De Jong schoot na ruim een half uur op fraaie wijze ook de 3-0 binnen, nadat Sturm Graz-keeper Kjell Scherpen de bal na een inzet van de constant gevaarlijke Noa Lang terug het veld instompte.

Luuk de Jong kopt de 2-0 binnen. Foto: Pro Shots

Goal afgekeurd door Van Aanholt

Bosz waarschuwde vooraf voor de counters en dode spelmomenten van Sturm Graz. Dat bleek niet onterecht. Jon Gorenc-Stankovic kwam in de veertigste minuut hoger dan Patrick van Aanholt en kopte uit een hoekschop raak.

Van Aanholt speelde kort daarna opnieuw een ongelukkige rol. Bakayoko leek de 4-1 te maken, maar de in buitenspel staande Van Aanholt gaf de bal het laatste zetje. Na ingrijpen van de VAR werd de goal vervolgens afgekeurd.

Na rust viel de vierde treffer alsnog. Ibrahim Sangaré kopte in de 73e minuut knap raak uit een vrije trap van Joey Veerman (4-1). De overwinning van PSV had nog veel groter uit kunnen en ook moeten vallen. Van Aanholt had de bal voor het inschieten, maar het schot van de linksback ging naast.

Ook De Jong en Bakayoko faalden in de afronding. Het lijkt weinig uit te maken, want 4-1 moet genoeg zijn voor PSV om volgende week in Oostenrijk niet in de problemen te komen.