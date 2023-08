Sneijder ziet geen basis meer voor terugkeer bij Ajax: 'Ver weg van het DNA'

Wesley Sneijder baalt ervan dat Ajax de gesprekken over een eventuele samenwerking "eenzijdig on hold" heeft gezet. De recordinternational van Oranje is kritisch op het beleid van de club en ziet zichzelf er op dit moment geen functie vervullen.

Sneijder sprak meermaals met Ajax over een terugkeer bij de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en van 2003 tot 2007 in de hoofdmacht speelde. Trainer Maurice Steijn vertelde dinsdagmiddag tijdens de open dag al dat het contact "on hold" was gezet. Maar hij sprak de verwachting uit dat het nog tot een samenwerking kon komen.

"Wesley wil zich volledig storten op het trainersvak en zijn diploma's gaan halen. Ik vind dat we dat soort spelers een podium moeten geven. We komen er bij hem op terug, absoluut. En kijken dan in welke vorm we het gaan gieten", zei Steijn.

Maar Sneijder ziet een samenwerking niet meer zitten. "Zoals jullie weten, heb ik de afgelopen maanden met Ajax gesproken over een terugkeer in de technische staf", schreef hij dinsdagavond in een verklaring op Instagram.

"Dit in combinatie met mijn beginnende trainersopleiding bij de KNVB en mijn brandende verlangen om iets terug te doen voor mijn club Ajax. Niet alleen wanneer het goed gaat, maar juist bij tegenwind. Ajax heeft nu eenzijdig de gesprekken on hold gezet."

"Dit geeft mij geen basis voor samenwerken en zeker niet het gevoel van thuiskomen in een warm bad bij mijn jeugdliefde."

'Eens een Ajacied, altijd een Ajacied'

De 39-jarige Sneijder hoopt wel dat Ajax het goed gaat doen, omdat hij de club een warm hart toedraagt.

"Ajax kiest voor een koers die ver weg staat van het DNA waarin ik ben opgegroeid. Ik hoop dat dit leidt tot succes en ik wens ook oprecht iedereen bij Ajax het allerbeste. Uiteraard zal ik Ajax als fan blijven volgen. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied."

Een eventuele terugkeer van Sneijder zorgde de afgelopen weken al voor ophef. De fanatieke aanhang van Ajax sprak zich uit tegen de komst van de oud-middenvelder, maar na een gesprek tussen Sneijder en de F-side waren de problemen uit de wereld. Nu lijkt een terugkeer dus alsnog ver weg.