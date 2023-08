PSV begint ook in jacht op CL-ticket met Babadi in basis tegen Sturm Graz

PSV begint dinsdag in het thuisduel met Sturm Graz in de voorronde van de Champions League opnieuw met Isaac Babadi in de basis. Trainer Peter Bosz voert geen wijzigingen door na de strijd om de Johan Cruijff Schaal vrijdag.

Het wordt pas de tweede officiële wedstrijd van Babadi voor PSV. Vorig seizoen kwam hij dertig keer in actie voor Jong PSV. De Nederlands jeugdinternational, die een goede indruk maakte in de voorbereiding, vormt het middenveld met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Guus Til zit op de bank.

Jordan Teze krijgt op de rechtsbackpositie weer de voorkeur boven Shurandy Sambo, die is teruggekeerd na een jaar op huurbasis bij Sparta Rotterdam.

Bij Sturm Graz staat Kjell Scherpen tussen de palen. De oud-doelman van FC Emmen, Ajax, Vitesse en Jong Oranje wordt dit seizoen door Brighton & Hove Albion verhuurd aan de Oostenrijkse club.

PSV mogelijk weer tegen Rangers

PSV tegen Sturm Graz begint dinsdag om 20.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Radu Petrescu. De return in Graz is volgende week donderdag.

Als PSV deze derde voorronde overleeft, moet de club nog een play-off doorkomen om voor het eerst sinds 2018 het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Tegenstander in de play-offs wordt Rangers FC of Servette FC uit Zwitserland, mits PSV dat haalt uiteraard.