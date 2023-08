Ajax-directeur Mislintat belooft versterkingen: 'Gaat iets gebeuren'

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft goed nieuws voor de fans van Ajax. De Duitser verwacht dat hij de komende weken nieuwe spelers kan vastleggen voor de selectie van trainer Maurice Steijn.

"Er gaat iets gebeuren de komende weken. Als je jongens met kwaliteit kwijtraakt, dan is het zaak de selectie te versterken. Dat doen we continu", zei Mislintat dinsdag op de open dag van Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Het vertrek van onder anderen Jurriën Timber, Dusan Tadic en Calvin Bassey is een hard gelag voor de Amsterdammers. Edson Álvarez is bovendien bijna speler van West Ham United en Mohammed Kudus staat in de belangstelling van Brighton & Hove Albion.

"Het is lastig voor ons, omdat er veel interesse is van clubs uit de Premier League en andere competities. Het is ook moeilijk voor Maurice om te dealen met alle geruchten en alsmaar gefocust te blijven. Maar je kunt er zeker van zijn dat we op 31 augustus ons werk hebben gedaan", zei Mislintat. Dat is de laatste dag van de zomerse transferperiode.

Ajax voegde in de afgelopen weken Carlos Forbs, Diant Ramaj, Benjamin Tahirovic, Jakov Medic en Branco van den Boomen aan de selectie toe. Mislintat is nog op zoek naar versterking voor de achterhoede. Hiroki Ito van VfB Stuttgart en Josip Sutalo van Dinamo Zagreb zouden op het verlanglijstje van de directeur staan.