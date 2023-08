FC Volendam huurt Australische WK-ganger Kuol van Newcastle United

FC Volendam verrast met de komst van de Australische WK-ganger Garang Kuol. De Eredivisie-club huurt de achttienjarige aanvaller voor één seizoen van Newcastle United.

Kuol is geboren in Soedan, maar vluchtte samen met zijn familie in 2010 naar Australië. In totaal speelde hij vijf interlands voor de 'Socceroos', waaronder twee duels op het WK in Qatar.

Kuol is na keeper Mio Backhaus de tweede zomeraanwinst van de Volendammers. De ploeg van trainer Matthias Kohler begint vrijdag in eigen huis tegen Vitesse aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Of Kuol dan in actie kan komen is nog niet duidelijk. De Australiër is nog in afwachting van zijn werkvergunning.