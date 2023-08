Weghorst keert bij Hoffenheim na anderhalf jaar terug in de Bundesliga

Wout Weghorst speelt komend seizoen voor Hoffenheim. De Duitse club huurt de 31-jarige spits voor een jaar van Burnley, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen nog aan Manchester United verhuurde.

"Ik heb de afgelopen weken veel nagedacht over mijn toekomst", zegt Weghorst op de website van Hoffenheim. "Hoffenheim heeft enorm zijn best gedaan voor mij. Dat maakte echt indruk op mij."

Burnley promoveerde afgelopen seizoen naar de Premier League, maar trainer Vincent Kompany denkt Weghorst daarin dus niet nodig te hebben. Daardoor kon de aanvaller tijdelijk ergens anders gaan spelen. Hoffenheim heeft geen optie tot koop bedongen. Zijn contract bij Burnley loopt nog tot de zomer van 2025 door.

Directeur voetbal Alexander Rosen is ervan onder de indruk dat Hoffenheim Weghorst heeft kunnen vastleggen. "Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat deze transfer opmerkelijk en buitengewoon is", zegt Rosen. "Het feit dat een spits met zo'n cv heeft besloten om de overstap naar Hoffenheim te maken, laat zien dat wij ook in staat zijn om zulke spelers aan te trekken."

Weghorst keert bij Hoffenheim na anderhalf jaar terug in de Bundesliga, waarin hij eerder al indruk maakte bij VfL Wolfsburg. Die club nam de 23-voudig Oranje-international in de zomer van 2018 voor zo'n 11 miljoen euro over van AZ. Na ruim drie seizoenen en zeventig doelpunten in Duitsland verkaste hij in januari vorig jaar naar Burnley.

Zijn periode op Turf Moor werd geen onverdeeld succes. Weghorst degradeerde met Burnley uit de Premier League en werd al na een half jaar verhuurd aan Besiktas. Daar leefde de spits uit Borne weer op. Hij scoorde negen keer, waarna trainer Erik ten Hag hem afgelopen winter naar Manchester United haalde.

Wisselvallige maanden in Manchester

Bij de twintigvoudig landskampioen kende Weghorst een fraai, maar wisselvallig avontuur. Hij was populair bij de achterban, maar kon sportief gezien weinig potten breken. De aanvaller moest het na het verlies van zijn basisplaats vrijwel alleen met invalbeurten doen.

Weghorst kwam tot 31 wedstrijden en 2 doelpunten voor 'The Red Devils'. Die maakte hij in de Europa League tegen Real Betis en in de League Cup tegen Nottingham Forest. Hij was invaller in de verloren FA Cup-finale tegen Manchester City (2-1).

Hoffenheim eindigde afgelopen seizoen als twaalfde in de Bundesliga. De Kroaat Andrej Kramaric werd met twaalf competitiegoals clubtopscorer. Vanaf maandag kan Weghorst zijn doelpuntenrekening voor Hoffenheim gaan openen. De Duitse club speelt dan tegen derdedivisionist VfB Lübeck in de DFB-Pokal.