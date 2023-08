Feyenoord heeft Kroatisch international Ivanusec na lang wachten eindelijk binnen

Feyenoord heeft de komst van Luka Ivanusec na lange onderhandelingen vrijdag eindelijk afgerond. De 24-jarige vleugelaanvaller komt over van de Kroatische kampioen Dinamo Zagreb en tekent in De Kuip een contract tot de zomer van 2028.

"Dit is een geweldige stap voor mij", zegt Ivanusec op de website van Feyenoord. "Het heeft even geduurd, maar het belangrijkste voor mij is dat ik hier nu ben. Er liggen mooie uitdagingen voor ons waar ik enorm naar heb uitgekeken."

Ivanusec maakt voor het eerst in zijn voetballoopbaan de overstap naar een niet-Kroatische club. De aanvaller begon zijn voetbalcarrière in de jeugd van NK Lokomotiva en stapte in 2019 over naar Dinamo Zagreb.