Ajax heeft een nieuwe aanvoerder: Bergwijn neemt band van Tadic over

Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax. De 25-jarige aanvaller neemt de band over van de naar Fenerbahçe vertrokken Dusan Tadic.

Voor Bergwijn is het de eerste keer in zijn profloopbaan dat hij de aanvoerdersband zal dragen. Na het vertrek van Tadic én reserveaanvoerder Jurriën Timber moest Ajax op zoek naar een nieuwe captain. Trainer Maurice Steijn kwam daarop uit bij Bergwijn, die staat voor zijn tweede seizoen in Amsterdam.