Veldwijk voorlopig alleen uit selectie gezet door Suwon FC na rijden onder invloed

Lars Veldwijk is voorlopig alleen uit de selectie gezet door zijn Zuid-Koreaanse club Suwon FC. De Nederlander werd maandag betrapt op rijden onder invloed in hoofdstad Seoel.

"Omdat hij een onvergeeflijke daad heeft begaan op het moment dat het team zich in de degradatiezone bevindt, hebben we hem per direct uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden", schrijft Suwon FC dinsdag op zijn website.