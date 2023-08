Dode bij rellen rondom AEK-Dinamo Zagreb, Champions League-duel uitgesteld

Delen via E-mail

De Champions League-wedstrijd tussen AEK en Dinamo Zagreb is uitgesteld vanwege de rellen tussen beide supportersgroepen. In de nacht voor de wedstrijd kwam daarbij één supporter om het leven.

In een buitenwijk van Athene kwam het in de nacht van maandag op dinsdag tot een gewelddadige ontmoeting. Daarbij vielen minstens zes gewonden. Een 22-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Naar aanleiding van de vechtpartijen heeft de UEFA besloten om de wedstrijd tussen AEK en Dinamo in de derde voorronde van de Champions League uit te stellen. De Kroatische club meldt dat er nog geen nieuwe datum is gevonden.

De politie heeft 83 arrestaties verricht. Onder hen zijn zowel Griekse als Kroatische fans. Op voorhand was al besloten dat Dinamo Zagreb-fans niet welkom waren in het stadion. Ondanks dat verbod besloten zij toch naar Griekenland af te reizen.

Eerder op de dag deed Dinamo via een verklaring op de eigen clubsite afstand van de rellen. "Rellen bedreigen niet alleen de veiligheid van alle aanwezigen, maar schaden ook de reputatie van voetbal als een sport die mensen en culturen verenigt."

De harde kern van Dinamo Zagreb is in Europa zeer berucht. De zogenoemde 'Bad Blue Boys' zorgen al jaren voor grote problemen rondom wedstrijden.

Ook de fans van AEK hebben niet bepaald een goede naam. In 2018 ging het nog compleet mis tijdens een Champions League-duel met Ajax. In Athene gooiden Griekse supporters vuurwerk en zelfs een molotovcocktail in het uitvak met Ajax-supporters.