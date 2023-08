Barça-icoon Iniesta (39) wil nog niet stoppen en tekent contract in de Emiraten

Delen via E-mail

Andrés Iniesta staat op het punt om een nieuw hoofdstuk aan zijn indrukwekkende carrière toe te voegen. De 39-jarige middenvelder vervolgt zijn loopbaan bij Emirates Club FC uit Ras Al Khaimah.

Iniesta moet zijn handtekening nog onder het contract zetten, maar hij kwam maandag al aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar stonden tientallen vertegenwoordigers van de club hem op te wachten en toonde Iniesta een sjaal van zijn nieuwe club.

Voor Iniesta wordt het zijn tweede avontuur na zijn glansrijke periode bij FC Barcelona. De afgelopen vijf jaar speelde de oud-international van Spanje bij Vissel Kobe in Japan. Daar besloot hij te vertrekken vanwege een gebrek aan speelminuten.

Bij zijn vertrek uit Japan kondigde Iniesta al aan dat hij nog niet wilde stoppen. In zijn vijf jaar bij Vissel Kobe kwam hij tot 134 wedstrijden en 26 goals. Iniesta werd in Japan geen landskampioen, maar won wel de beker en de supercup.

Na het vertrek bij Vissel Kobe werd Iniesta niet geheel verrassend in verband gebracht met een overstap naar Inter Miami. Daar had hij herenigd kunnen worden met Lionel Messi, Jordi Alba en Sergio Busquets.

Met dat drietal speelde Iniesta jarenlang samen bij FC Barcelona, dat destijds een van de beste elftallen ter wereld had. Met de Catalaanse club won hij onder meer negen landstitels en vier keer de Champions League.

De verwachting is dat Iniesta dinsdag zijn handtekening onder een eenjarig contract bij Emirates Club FC zet. Daarbij is een optie opgenomen voor een tweede jaar. In de competitie komt hij onder meer het Al Jazira van coach Frank de Boer tegen.