Inter pikt keeper Sommer op bij Bayern als opvolger van Onana

Internazionale heeft maandag de transfer van doelman Yann Sommer afgerond. De 34-jarige keeper komt over van Bayern München en geldt als opvolger van de naar Manchester United vertrokken André Onana.

Volgens diverse Duitse media, waaronder BILD en Kicker , zou een bedrag van rond de 6 miljoen euro gemoeid zijn met de overgang. Bayern nam Sommer afgelopen winter voor 9 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach.

De 83-voudig international werd naar Beieren gehaald om de geblesseerde Manuel Neuer tijdelijk te vervangen. In totaal speelde Sommer 25 wedstrijden voor Der Rekordmeister. In mei veroverde hij met Bayern de landstitel.

Met Sommer haalt Inter een ervaren doelman in huis. De routinier speelde sinds 2014 voor Borussia Mönchengladbach, waar hij liefst 335 wedstrijden onder de lat stond. In 2016 en 2018 werd hij uitgeroepen tot speler van het jaar in Zwitserland.