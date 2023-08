Heerenveen strikt met Moldavisch topscorer aller tijden opvolger Van Hooijdonk

Sc Heerenveen heeft zich maandag versterkt met Ion Nicolaescu. De Moldavische aanvaller, die topscorer aller tijden van zijn vaderland is, komt over van Beitar Jerusalem uit Israël.

Heerenveen betaalt volgens VI ruim 1 miljoen euro voor de 24-jarige Nicolaescu, die voor drie jaar getekend heeft in het Abe Lenstra Stadion. Hij kwam vorig seizoen in de Israëlische competitie tot achttien doelpunten en acht assists voor Beitar Jerusalem, waarmee hij de nationale beker pakte.

Voor Moldavië is Nicolaescu met twaalf goals topscorer aller tijden. "Ik ben enorm dankbaar voor deze kans en het in mij gestelde vertrouwen. Heerenveen is een club waar veel spitsen zich uitstekend hebben ontwikkeld. Ik ben vastberaden om hier hetzelfde pad te gaan bewandelen en kijk er ontzettend naar uit om hier te gaan spelen", zegt Nicolaescu op de website van zijn nieuwe club.

We’ll take care of him @fcbeitar ❤️ #WolkomNico pic.twitter.com/BVV5Puc9Ya

Algemeen directeur Ferry de Haan is blij met de komst van Nicolaescu. "Er was de nodige interesse voor Ion. We zijn dan ook blij dat hij heel bewust voor ons gekozen heeft om zijn carrière te vervolgen. Ion is een technisch vaardige spits, heeft een goede loopactie en heeft bewezen over scorend vermogen te beschikken. Met zijn komst krijgen we meerdere opties voorin."