Veldwijk betrapt op rijden onder invloed: contract in Korea mogelijk ontbonden

Lars Veldwijk is maandag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul gearresteerd vanwege rijden onder invloed. Zijn club Suwon City overweegt het contract van de 31-jarige spits per direct te ontbinden.

Veldwijk zou maandag om 4.00 uur lokale tijd zijn aangehouden. Nadat de politie bij een blaastest had geconstateerd dat de voetballer te veel had gedronken, werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Mogelijk neemt Suwon City snel afscheid van Veldwijk. Vorig jaar ontbond competitiegenoot Jeonbuk Hyundai Motors het contract van speler Takahiro Kunimoto vanwege rijden onder invloed.

Suwon City-directeur Choi Soon-ho liet aan de Zuid-Koreaanse pers weten dat Veldwijk inderdaad is opgepakt. "Rijden onder invloed is een misdrijf en wat mij betreft onacceptabel", zei de bestuurder. "Er is een precedent geschapen bij de zaak van Kunimoto bij Jeonbuk Hyundai Motors."

Veldwijk speelt sinds de zomer van 2020 voor Suwon City. Daarvoor was hij een half jaar actief bij Jeonbuk Hyundai Motors. De zevenvoudig Zuid-Afrikaans international ligt nog tot eind 2024 vast bij Suwon City.