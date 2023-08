Gastland Australië verslaat Denemarken en houdt WK-droom levend

Australië heeft zich maandag geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. Het gastland was in het Accor Stadium in Sydney met 2-0 te sterk voor Denemarken en strijdt nu tegen de winnaar van Frankrijk tegen Marokko om een plek bij de laatste vier.

Het is de vierde keer in de historie dat Australië de laatste acht op een WK bereikt heeft, na 2007, 2011 en 2015. Nooit kwamen de Australische vrouwen verder. Vier jaar geleden in Frankrijk was de achtste finale het eindstation.

Denemarken hoopte voor het eerst sinds 1995 de kwartfinale te halen, maar dat lukte dus niet. De ploeg van bondscoach Lars Søndergaard begon maandag wel goed in een uitverkocht Accor Stadium, maar Australië bleek effectiever. Na een fraaie dieptepass van Mary Fowler opende Caitlin Foord in de 29e minuut de score.

Op aangeven van Emily Van Egmond tekende Hayley Raso twintig minuten voor tijd voor de 2-0 en daarmee was het beslist.

Vreugde bij Caitlin Foord na de 1-0. Foto: Getty Images

Kerr maakt eerste minuten op WK

Goed nieuws voor Australië was ook dat sterspeelster Sam Kerr haar eerste minuten van het toernooi maakte na een kuitblessure. De topscorer aller tijden van het Australische elftal, die in de tachtigste minuut binnen de lijnen kwam, hoopt in de kwartfinales meer speeltijd te kunnen maken.

De kwartfinale van Australië tegen Frankrijk of Marokko is zaterdag om 9.00 uur en ook dat duel wordt in Sydney gespeeld. Marokko en Frankrijk treffen elkaar dinsdag om 13.00 uur in Adelaide.

Nieuw-Zeeland, het andere gastland van dit WK, strandde al in de groepsfase. De Nieuw-Zeelandse vrouwen eindigden met vier punten als derde in poule A.