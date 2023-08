Opgeluchte en trotse Wiegman wil nog niet oordelen over rode kaart James

Sarina Wiegman is opgelucht en trots na de ontsnapping van Engeland in de achtste finales van het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De Europees kampioen kwam in 120 minuten in Brisbane niet verder dan 0-0 tegen Nigeria, maar was wel sterker in de strafschoppenserie (4-2).

"Ik ben heel trots op hoe we dat als team hebben gedaan", zei Wiegman in een eerste reactie. "Het zegt heel veel over de kracht van de ploeg."

Engeland overtuigde geen moment tegen de nummer 40 van de FIFA-ranglijst. Nigeria won nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK. Voormalig Engels jeugdinternational Ashleigh Plumptre raakte namens Nigeria de lat en was daarmee het dichtst bij een doelpunt.

"We wisten op voorhand dat dit duel niet eenvoudig zou worden", vervolgde Wiegman. "Nigeria is een erg goed georganiseerde en fysiek sterke ploeg. Dat hebben we in deze wedstrijd teruggezien. Maar we zijn door en daar ben ik heel blij mee."

De actie die Lauren James een rode kaart opleverde. Foto: Getty Images

Wiegman oordeelt niet over rood James

De opdracht van de regerend Europees kampioen werd er niet makkelijker op toen Lauren James in de 87e minuut een domme rode kaart kreeg. De middenvelder stapte na een duel bewust op de op de grond liggende Nigeriaanse verdediger Michelle Alozie. In eerste instantie ontging dat de scheidsrechter. Na inmenging van de VAR kreeg James alsnog rood.

Wiegman verklaarde dat ze niet precies had gezien wat er was voorgevallen en wilde er daarom niet over oordelen. "Het ging allemaal zo snel en ik heb het nog niet teruggekeken. Maar het was een wedstrijd met veel emotie en een hoge intensiteit. In een 'split second' gebeuren dingen. Soms heeft het ook te maken met een gebrek aan ervaring."

De afgelopen dagen sneuvelden olympisch kampioen Canada, tweevoudig wereldkampioen Duitsland en titelverdediger Verenigde Staten al op het WK, maar Engeland komt dus niet in dat rijtje. De regerend Europees kampioen treft in de kwartfinales de winnaar van Colombia tegen Jamaica.