Ajax treft Astana of Ludogorets, FC Twente mogelijk tegen Fenerbahçe

Ajax neemt het in de play-offs van de Europa League op tegen Astana of Ludogorets, zo heeft de loting maandag in Nyon bepaald. De kampioenen van Kazachstan en Bulgarije spelen nog tegen elkaar in de derde voorronde. AZ en FC Twente kennen hun mogelijke tegenstanders in de play-offs van de Conference League.

De play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League worden gespeeld op 24 en 31 augustus en Ajax speelt eerst uit. Mocht de ploeg van trainer Maurice Steijn ten onder gaan, dan stroomt die in de groepsfase van de Conference League.

Ludogorets staat al jaren op eenzame hoogte in Bulgarije. De club werd dit jaar voor de twaalfde keer op rij landskampioen en sneuvelde in februari in de tussenronde van de Conference League tegen Anderlecht.

Voormalig FC Groningen-aanvoerder Sergio Padt, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde, is eerste doelman van de ploeg van trainer Ivajlo Petev. Ook oud-AZ-speler Aslak Witry is er actief. Bij Astana staan geen Nederlandse spelers onder contract.

Ludogorets begon dit Europese seizoen in de voorronde van de Champions League en daarin bleek het Sloveense NK Olimpija Ljubljana verrassend te sterk.

Foto: UEFA

AZ mogelijk naar Portugal

Het is voor het eerst sinds 2018 dat Ajax ontbreekt in het hoofdtoernooi van de Champions League. Afgelopen seizoen speelde de Eredivisionist na de winterstop wél in de Europa League. Toen werden de Amsterdammers meteen in de tussenronde uitgeschakeld door Union Berlin.

FC Twente en AZ kennen hun tegenstanders, als de derde voorronde van de Conference League wordt overleefd. De Enschedeërs treffen in dat geval Fenerbahçe of het Sloveense NK Maribor. Bij de Turkse topclub speelt onder anderen Dusan Tadic, die Ajax deze zomer voor de club uit Istanboel verruilde. Eerst dient FC Twente in de derde voorronde nog met het Letse Riga FC af te rekenen.

AZ treft bij het doorkomen van de derde voorronde, die het speelt tegen het Andorrese FC Santa Coloma, het Portugese FC Arouca of het Noorse SK Brann. De Alkmaarders bereikten vorig seizoen nog de halve finale van de Conference League, waarin de latere winnaar West Ham United te sterk bleek.