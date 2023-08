Álvarez verruilt Ajax voor bijna 40 miljoen euro voor West Ham United

Álvarez zou zich na zijn vakantie maandag melden in Amsterdam. Hij zou dinsdag de training bij Ajax hervatten, maar zo ver komt het dus niet. De middenvelder zag eerder deze zomer een transfer naar Borussia Dortmund afketsen. Hij ligt nog twee jaar vast in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax nam Álvarez in 2019 voor ongeveer 15 miljoen euro over van Club América. In de afgelopen vier seizoenen kwam hij tot dertien doelpunten en zes assists in 147 wedstrijden voor Ajax. Hij won in 2021 en 2022 met de Amsterdamse club de landstitel. In 2021 legde Ajax ook beslag op de KNVB-beker.