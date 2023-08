Ajax verliest weer, maar Steijn heeft goed gevoel: 'Kan alleen maar beter gaan'

Hoewel Ajax de roerige voorbereiding op het nieuwe seizoen zondag afsloot met een 3-1-nederlaag bij Borussia Dortmund, is Maurice Steijn overwegend tevreden. De nieuwe trainer denkt dat zijn ploeg er klaar voor is.

Ajax had met een doelpunt van Brian Brobbey een snel antwoord op een vroeg tegendoelpunt. In de tweede helft moest de recordkampioen nog twee treffers toestaan in het Signal Iduna Park.

"Tegen zo'n ploeg van Champions League-niveau hebben we aardig meegespeeld en veel kansen gecreëerd", zei Steijn naderhand tegen Ziggo Sport. De Hagenaar haalde vertrouwen uit de instelling van zijn spelers.

"Met onze manier van drukzetten dwongen we Dortmund een paar keer tot fouten. Er staat een team. De spelers knokken voor elkaar en daardoor was er interactie met het publiek. Het kan alleen maar beter gaan."

'Moeten effectiever afmaken en beter verdedigen'

Steijn, die afgelopen week drie nieuwe spelers verwelkomde, zag dat Ajax op dezelfde vlakken tekortschoot als in voorgaande oefenduels. "Toen was het ook zo dat wij de grootste kans hadden op het moment dat het gelijk was. Aan de andere kant kregen we hem om de oren", zei hij.

"We grepen bij de tegendoelpunten niet goed genoeg in en zijn zelf vier of vijf keer alleen voor de keeper verschenen. We moeten effectiever afmaken en beter verdedigen."

Ajax verloor eerder deze voorbereiding van Anderlecht (3-0) en FC Augsburg (3-1). De Amsterdammers beginnen het Eredivisie-seizoen komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.