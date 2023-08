Arsenal wint Community Shield na goal in 101e minuut en penaltyreeks tegen City

Arsenal heeft zondag na een fraaie comeback de strijd om het Community Shield gewonnen van Manchester City. 'The Gunners' maakten de gelijkmaker pas in de 101e minuut en versloegen de landskampioen vervolgens via strafschoppen.

Op Wembley leek Cole Palmer zich namens City tot matchwinner te kronen, maar in de elfde minuut van de blessuretijd maakte Leandro Trossard toch nog de 1-1. Dat deed de Belg met enig fortuin; zijn poging ging via verdediger Manuel Akanji raak.

In de penaltyreeks beet Kevin De Bruyne het spits af met een hard schot op de lat. Arsenal was foutloos, terwijl een inzet van Rodri - nog de matchwinner in de Champions League-finale van vorig seizoen - door Arsenal-keeper Aaron Ramsdale werd gestopt.

Fabio Vieira benutte de winnende penalty namens Arsenal, dat de Engelse seizoensouverture voor de zeventiende keer wint. Het laatste succes van de Londenaren in de supercup was in 2020. Toen nam Arsenal de strafschoppen beter dan Liverpool.

Bij Arsenal deed Jurriën Timber tot de 76e minuut mee. De van Ajax overgekomen verdediger stond opvallend genoeg als linksback in de basis. Bij Ajax speelde hij normaal gesproken centraal in de defensie of soms als rechtsback.

Jurriën Timber stond op een ongewone positie bij Arsenal. Foto: Getty Images

Wéér geen Community Shield voor City

Door de nederlaag moet City nog langer wachten op de zevende supercup uit de clubhistorie. De laatste twee edities ging de ploeg van Josep Guardiola ook al als kampioen onderuit. Vorig jaar was Liverpool te sterk en in 2021 werd van Leicester City verloren.

Nathan Aké ontbrak vanwege een blessure bij City, dat niet groots speelde. Daardoor kwam spits Erling Haaland nauwelijks in het stuk voor. De Noor, vorig seizoen nog goed voor 52 goals (in alle competities), werd in de tweede helft vervangen door Palmer.