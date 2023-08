Ajax besluit roerige voorbereiding met verlies bij Borussia Dortmund

Ajax heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen zondag afgesloten met een nederlaag. De ploeg van trainer Maurice Steijn ging met 3-1 ten onder bij Borussia Dortmund.

Al in de zesde minuut werd het 1-0 via Julian Brandt. Ajax antwoordde razendsnel: een minuut later zorgde Brian Brobbey met een kopbal voor de gelijkmaker.

In de tweede helft moest Ajax nog twee tegendoelpunten slikken in het Signal Iduna Park. Tweemaal was het de van VfL Wolfsburg overgekomen Felix Nmecha die scoorde voor Dortmund, dat met Donyell Malen en oud-Ajacied Sébastien Haller aan de aftrap stond. Ajax gaf de goals vrij makkelijk weg.

Bij Ajax stond onder anderen Mohammed Kudus in de basis, ook al schijnt een transfer naar Brighton & Hove Albion dichtbij te zijn voor de Ghanees. Aanwinsten Diant Ramaj, Jakov Medic en Carlos Forbs maakten als invaller hun officieuze Ajax-debuut.

Het verlies in Dortmund kenmerkt de moeizame voorbereiding die Ajax draaide. Zo verloren de Amsterdammers, die de selectie nog altijd niet op peil hebben, ook van onder meer Anderlecht (3-0) en FC Augsburg (3-1).

Ajax speelt komende zaterdag in de eerste Eredivisie-speelronde thuis tegen Heracles Almelo. Een week later gaat de ploeg van Steijn op bezoek bij Excelsior. Maandag hoort Ajax wie de tegenstander is in de play-offs van de Europa League.