VS-icoon Rapinoe neemt met gemiste penalty afscheid: 'Dit is een zieke grap'

Megan Rapinoe baalt enorm dat ze medeverantwoordelijk is voor de uitschakeling van de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK voetbal. De afzwaaiende aanvaller miste een penalty in de strafschoppenserie, waarna Zweden de klus klaarde.

De 38-jarige Rapinoe miste in Melbourne de vierde penalty namens de VS. Nadat ook Sophia Smith en Kelley O'Hara vanaf 11 meter faalden, maakte de Zweedse Lina Hurtig het karwei af. 'Team USA' had in reguliere speeltijd kansen om de score te openen, maar keeper Zecira Musovic blonk uit met tal van reddingen.

Rapinoe moest vlak na haar gemiste penalty lachen, maar dat was volgens haar als een boer met kiespijn. "Voor mij persoonlijk is dit een zieke grap. Ik speel in een zwarte komedie", reageerde Rapinoe bij Fox Sports.

"Dit is de andere kant van de sport en die kan wreed zijn. Het was gewoon niet onze dag. Ik vond ons erg goed spelen. Ik ben in ieder geval blij dat we eruit liggen na een wedstrijd waarin we heerlijk voetbalden en plezier uitstraalden."

Megan Rapinoe poseerde voorafgaand aan het duel met Zweden voor de aanwezige fotografen. Foto: Getty Images

'Ik ben dankbaar voor alle mooie jaren'

Het duel met Zweden was de laatste wedstrijd voor Rapinoe in de Amerikaanse ploeg. Ze won met de VS onder meer twee wereldtitels (2015 en 2019) en goud op de Olympische Spelen in Londen (2012).

"Dit is het einde voor mij", vervolgde Rapinoe. "Ik ben dankbaar voor alle mooie jaren. Dat dit een dieptepunt is in mijn interlandcarrière zegt iets over de successen die ik met de ploeg heb mogen vieren. Ik vond het geweldig om mijn land te vertegenwoordigen. Het was een eer."

De VS had bij de acht voorgaande edities van het WK altijd een medaille gewonnen. In 2019 wonnen de Amerikanen ten koste van Nederland de wereldtitel. De VS was in de finale met 2-0 te sterk voor Oranje.