Oud-Ajacied Dolberg doet Van Bommel en Antwerp pijn namens Anderlecht

Trainer Mark van Bommel heeft zondag in de tweede speelronde van de Jupiler Pro League de eerste nederlaag geleden met Royal Antwerp. Op bezoek bij Anderlecht verloor de regerend landskampioen met 1-0.

Het enige doelpunt kwam in de extra tijd van de eerste helft op naam van oud-Ajacied Kasper Dolberg, die een penalty benutte. De strafschop was gegeven na een overtreding van Toby Alderweireld.

Vincent Janssen stond in de basis bij Antwerp en miste in de tweede helft een enorme kans. Zijn inzet van heel dichtbij werd op de doellijn geblokt door verdediger Killian Sardella.

Bij Anderlecht, dat in de tweede helft een paar keer met kunst- en vliegwerk een tegengoal voorkwam, maakte Justin Lonwijk met een invalbeurt zijn debuut. De 23-jarige verdediger kwam onlangs op huurbasis over van Dynamo Kyiv.

Antwerp was de competitie vorige week begonnen met een 1-0-zege op Cercle Brugge en sleepte een week eerder de Belgische supercup in de wacht. Anderlecht was de Jupiler Pro League juist gestart met een 2-0-nederlaag bij Union Saint-Gilloise.