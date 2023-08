Feyenoord doet aangifte tegen rellende PSV-fans bij duel om Johan Cruijff Schaal

Feyenoord en stadion Feijenoord doen aangifte tegen zo'n tweehonderd supporters van PSV die zich vrijdag tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal hebben misdragen in De Kuip. De fans zouden vernielingen hebben aangebracht en met voorwerpen hebben gegooid.

Feyenoord speelt sinds vorig seizoen alle thuisduels met netten rond het hele speelveld. De kampioen nam die beslissing nadat Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond had opgelopen. De middenvelder werd geraakt door een voorwerp dat een Feyenoord-supporter naar hem had gegooid.

Stadiondirecteur Lilian de Leeuw is geschrokken van de gebeurtenissen. "We werken al vele jaren met dit systeem, bijvoorbeeld bij Europese wedstrijden. Maar moedwillig kan alles kapot. Dit is in mijn ogen nog vele malen erger dan eerdere ellende met gesloopte toiletten, omdat het de veiligheid van anderen aangaat."

Hoe groot de financiële schade is, is nog onduidelijk. Dit zal worden onderzocht door een onafhankelijk expert. "Omdat we daar geen discussie over willen", zegt De Leeuw. "Maar behalve met het opnemen van de schade en het herstel ervan, zijn we hier net zozeer bezig met de vragen wie ervoor gestraft worden en hoe je het in de toekomst veilig houdt."