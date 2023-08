VS-ster Morgan vol ongeloof na historische aftocht op WK: 'Dit is een nachtmerrie'

Sterspeelster Alex Morgan kan de uitschakeling van de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK voetbal nauwelijks geloven. De aanvaller noemt de nederlaag tegen Zweden zondag in Melbourne onnodig en wreed.

"Ik zit er helemaal doorheen. Dit is een nachtmerrie", zei Morgan na afloop tegen Fox Sports. "De ploeg heeft vandaag echt alles gegeven. We domineerden de hele wedstrijd, maar het maakt niet meer uit. We gaan naar huis."

De VS had tegen Zweden de beste kansen, maar keeper Zecira Musovic hield met liefst elf reddingen de nul: 0-0. In de strafschoppenserie trokken de Amerikanen aan het kortste eind. Megan Rapinoe, Sophia Smith en Kelley O'Hara misten vanaf 11 meter.

Morgan vond dat de VS tegen Zweden de beste wedstrijd van het WK speelde. "Dit is een zwaar moment. Deze ploeg is echt speciaal. We hebben alles gegeven. Maar in deze sport beleef je hoogte- én dieptepunten. Dit komt echt hard aan."

Coach Vlatko Andonovski troost Megan Rapinoe na de wedstrijd. Foto: Reuters

'Voetbal is soms heel wreed'

Bondscoach Vlatko Andonovski was ook zeer teleurgesteld over de uitschakeling. "We hebben terecht kritiek gekregen op ons spel dit WK, maar vandaag hebben we strijdlust getoond. Jammer genoeg is voetbal soms heel wreed. We hebben goed gespeeld, maar heel vervelend verloren."

Aanvoerder Lindsey Horan was ook trots op de Amerikaanse ploeg. "We hebben vandaag alles gegeven. We hebben prachtig spel laten zien. We hebben veel kansen gecreëerd, maar kwamen niet tot scoren. En om eerlijk te zijn: strafschoppen zijn klote. Maar ik ben trots op iedere speler die het aandurfde om een penalty te nemen."