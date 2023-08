Sensatie op WK: titelverdediger VS strandt al in achtste finale tegen Zweden

Titelhouder Verenigde Staten is zondag in de achtste finales uitgeschakeld op het WK voetbal. 'Team USA' kwam in Melbourne na reguliere speeltijd en verlenging niet langs Zweden (0-0), waarna de spectaculaire strafschoppenserie een prooi werd voor de Scandinaviërs.

De VS had vrijwel de gehele wedstrijd het overwicht, maar de Zweedse keeper Zecira Musovic hield met prachtige reddingen de nul. De wedstrijd draaide uit op strafschoppen, die beter werden genomen door de Zweden.

Bij de eerste vijf strafschoppen miste zowel de VS als Zweden twee keer. Na de misser van Kelley O'Hara maakte Lina Hurtig de beslissende penalty namens Zweden. Keeper Alyssa Naeher leek de inzet te stoppen, maar met behulp van doellijntechnologie werd vastgesteld dat de bal de lijn was gepasseerd.

De VS sluit met de uitschakeling een zeer teleurstellend toernooi af. De ploeg van bondscoach Vlatko Andonovski was favoriet voor de titel, maar overleefde ternauwernood de groepsfase door achter Nederland als tweede te eindigen. Het is de eerste keer dat de VS vóór de halve finale op het WK is uitgeschakeld.

Zweden speelt vrijdag in de volgende ronde tegen Japan, dat met 3-1 te sterk was voor Noorwegen. De winnaar van de kwartfinales neemt het in de halve eindstrijd mogelijk op tegen Nederland, dat met 2-0 won van Zuid-Afrika. Oranje speelt vrijdag in de kwartfinale tegen Spanje.

Zweden is in extase na het bereiken van de kwartfinales. Foto: Getty Images

VS bijt zich stuk op Musovic

De VS leek gezien de mindere poulefase de underdog, maar de titelverdediger was in de eerste helft beter dan Zweden. Met name Trinity Rodman, de dochter van NBA-icoon Dennis Rodman, stichtte veel gevaar. De schoten van de aanvaller werden gekeerd door Musovic.

De grootste kans was na een half uur spelen voor Lindsay Horan, die dit WK al trefzeker was tegen Vietnam (3-0-winst) en Nederland (1-1). De aanvallende middenvelder kopte bij een hoekschop de bal tegen de lat.

Na rust hield de dominantie van de VS aan. Horan leek opnieuw dicht bij een treffer, maar Musovic had een katachtige reflex in huis. De Zweedse groeide uit tot matchwinner door ook kordaat in te grijpen bij pogingen van onder anderen Alex Morgan.

De VS zocht in de verlenging naar de bevrijdende treffer, maar Musovic bleek onpasseerbaar. In de beslissende strafschoppenserie kon Sophia Smith bij de vijfde penalty de zege veiligstellen namens 'Team USA', maar zij miste net als Megan Rapinoe. Toen ook O'Hara vanaf 11 meter faalde, maakte Hurtig het karwei af.

De uitschakeling van de VS is de zoveelste verrassing dit WK. Zo strandden olympisch kampioen Canada, Duitsland en Brazilië al in de groepsfase.