Guardiola hekelt voetbalkalender: 'Het wordt elk jaar alleen maar erger'

Manchester City-manager Josep Guardiola maakt zich aan de vooravond van het seizoen zorgen over het enorme aantal wedstrijden dat zijn ploeg moet spelen. De tacticus vreest dat zijn spelers al vroeg overbelast zijn.

"Het wordt elk jaar erger. Waar eindigt dit? Ik heb eerlijk gezegd geen idee", verzucht Guardiola in gesprek met The Guardian. "Vooral mentaal is het voor spelers zwaar. Kijk eens hoeveel spelers nu al, tijdens de voorbereiding, een blessure hebben opgelopen."

Manchester City pakte vorig seizoen de treble (landstitel, FA Cup en Champions League-eindzege) en is daarvoor deze jaargang 'bestraft' met extra wedstrijden. Zondag wacht Arsenal in de strijd om het Community Shield, op 16 augustus is Sevilla de tegenstander in het duel om de Europese Super Cup en eind dit kalenderjaar meldt Manchester City zich in Saoedi-Arabië voor het WK voor clubteams.

Net als veel andere topclubs bereidden 'The Citizens' zich de afgelopen weken aan de andere kant van de wereld voor op het seizoen. De equipe van Guardiola speelde oefenduels in Azië, waar onder meer FC Barcelona en Real Madrid zich in de Verenigde Staten klaarstoomden onder vaak uitdagende omstandigheden.

"Hoge temperaturen, slechte velden, dat speelt allemaal mee. We moeten ons maar aanpassen, maar het is niet normaal", zo toont Guardiola zich geen voorstander van de manier waarop de Europese topclubs tegenwoordig hun voorbereiding inrichten.

Josep Guardiola won vorig seizoen voor het eerst de Champions League met Manchester City. Foto: Getty Images

'Tijdrekken los je op deze manier niet op'

Manchester City zal dit seizoen niet alleen meer, maar ook langere wedstrijden spelen. Net als tijdens het WK (zowel mannen als vrouwen) zullen scheidsrechters in de Premier League strenger letten op tijdrekken, waardoor er meer tijd zal worden toegevoegd aan helften.

"Tijdrekken los je niet op door tien minuten bij te tellen", stelt Guardiola. "Wat gebeurt er als spelers dan nog steeds daarmee doorgaan? Het wekt alleen maar extra vermoeidheid in de hand. Het is te veel."